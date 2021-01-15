Коронавирусные ограничения в Ингушетии продлили до 15 февраля

«По указу Главы Ингушетии запрет на проведение публичных и массовых, а также досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан, продлен до 15 февраля включительно», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, работа организаций общественного питания на этот период ограничена после 21:00 мск.

Кроме того, продлевается режим самоизоляции для людей старшего поколения (65+) и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для 30% сотрудников, отметили в пресс-службе.