«Коронавирус» стал победителем в викторине по истории Ингушетии в честь единения с Россией

«В игре приняли участие две команды по пять человек: представители молодежного совета Карабулака «Коронавирус» и представители партии «Единая Россия» — «Патриоты», которые являются частыми гостями музея. Викторина состояла из трех туров «Пойми меня», «Эрудит» и «Вопрос-аукцион», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, все вопросы игры были связаны с историей Ингушетии. События, даты и личности, сыгравшие особую роль в становлении республики, участниками угадывались легко и быстро.

Обе команды показали хорошие знания истории родного края. С максимальным отрывом победила команда молодежного совета «Коронавирус».

Согласно приказу Минкультуры РФ для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) об ограничении максимального количества посетителей игра проходила без зрителей. Основой целью мероприятия служат мотивация и стимулирование интереса жителей к изучению истории Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии перенесли намеченные на 17 марта массовые мероприятия в честь 250-летия вхождения региона в состав Российского государства, до 1 мая.

Ингушские старшины принесли присягу на верность России 15-17 марта (по новому стилю) 1770 года вблизи крупного предгорного аула Ангушт, в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «склон согласия».

Это событие в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В связи с юбилеем запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, запланирован фестиваль симфонических оркестров, выездные выставки, публикации новых книг, масштабное театрализованное представление под открытым небом с участием кавалерийского полка Президента РФ, всадников ингушского конного клуба «Дикая дивизия».

По данным Минздрава республики, случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано.