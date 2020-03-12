Коронавирус помешал братьям Тутаевым выступить на турнире по вольной борьбе в Риге
Как только что сообщили «Ингушетии» в группе поддержки Ахмеда и Мухаммеда Тутаевых, запланированный на завтра международный турнир по вольной борьбе «V. Fredenfelds cup 2020» в Латвии отменен из-за коронавируса.
«Ребятам не удастся выступить на турнире в Латвии по причине его отмены», — сказал собеседник газеты.
Отметим, что из-за угрозы распространения вируса COVID-19 повсеместно переносятся на неопределенный срок или и вовсе отменяются массовые мероприятия, а во многих европейских чемпионатах матчи проводятся без зрителей.
Не так давно «Ингушетия» сообщала о том, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение об отмене олимпийских квалификационных турниров из-за угрозы заражения коронавирусом.
Накануне власти российской столицы до 10 апреля ввели запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 5 тысяч.
Общее число заболевших в мире коронавирусом нового типа COVID-19 уже превысило 126 000 человек, погибли 4638.