Коронавирус помешал братьям Тутаевым выступить на турнире по вольной борьбе в Риге

«Ребятам не удастся выступить на турнире в Латвии по причине его отмены», — сказал собеседник газеты.

Отметим, что из-за угрозы распространения вируса COVID-19 повсеместно переносятся на неопределенный срок или и вовсе отменяются массовые мероприятия, а во многих европейских чемпионатах матчи проводятся без зрителей.

Не так давно «Ингушетия» сообщала о том, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение об отмене олимпийских квалификационных турниров из-за угрозы заражения коронавирусом.

Накануне власти российской столицы до 10 апреля ввели запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 5 тысяч.

Общее число заболевших в мире коронавирусом нового типа COVID-19 уже превысило 126 000 человек, погибли 4638.