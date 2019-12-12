12 декабря 1993 года многонациональный народ России сделал исторический выбор, положивший начало построению новой государственности, открывший широкие возможности для демократических преобразований, для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества, считает Калиматов.

По его словам, следуя по избранному пути, благодаря взвешенной политике руководства страны, сегодня последовательно проводится курс реформ, направленных на повышение благосостояния россиян, построение процветающего правового демократического государства и укрепление авторитета России в мире.

«Сегодня в Республике Ингушетия созданы все необходимые условия для реализации заложенных в Конституции Российской Федерации прав и свобод человека, для политической и экономической стабильности. Наша общая цель — сделать республику развитой и процветающей. Успех в решении этой задачи зависит от каждого из нас, от нашей активной гражданской позиции и личной ответственности», — подчеркнул Глава республики.

Калиматов выразил уверенность, что опираясь на конституционные нормы и положения, «мы сможем и дальше решать важнейшие задачи социально-экономического развития страны и региона, двигаться к достижению достойного уровня жизни наших граждан».

Руководитель региона поздравил жителей республики с государственным праздником, пожелал «крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо Ингушетии и России. Новых достижений в труде, мира и согласия».