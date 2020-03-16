Конституционный суд России признал законными поправки в Основной закон страны

Одобренные поправки, в частности, включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.

В заключении говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции России.

Из 15 судей КС в принятии решения участвовали 14, отсутствовал судья Константин Арановский.

Также не вступившие в силу положения закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Основного закона России.

Конституционный суд заявил, что решение от 1998 года по ограничению сроков для Ельцина не опровергает поправку об обнулении, а подтверждает ее возможность. Также КС уточнил, что возможность занимать должность президента более двух сроков подряд возникает «только при поддержке народа».

«Ъ» напоминает, что законопроект поступил на рассмотрение КС 14 марта, после того, как документ подписал глава государства.

Ранее, 10 марта, перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила либо убрать из Основного закона упоминание о двух президентских сроках, либо обнулить их для действующего главы государства.

Путин не поддержал идею об исключении сроков, но одобрил их обнуление, с условием, если законность подтвердит Конституционный суд.

11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации. 12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов России. Общенародное голосование по поправкам намечено на 22 апреля текущего года.