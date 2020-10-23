Конкурс «Проба пера» в Ингушетии поддержал эксперт молодежного парламента при Госдуме Ислам Ахциев

«Конкурс среди начинающих журналистов — это возможность для молодежи Ингушетии не только проявить свой творческий потенциал, но и стать профессиональными журналистами», — отметил студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при главе государства.

К своим 20 годам Ахциев уже успел стать членом экспертного совета по культуре молодежного парламента при Госдуме, руководителем студенческого научного общества Северокавказского института РАНХиГС, членом совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки и руководителем молодежного актива ингушской национальной автономии «Магас».

«По его словам, принять участие в конкурсе «Проба пера − 2020» он решил, так как его формат нацелен на освещение истории и культуры ингушей. Свою работу юноша посвятил популяризации в социальных сетях выдающихся ученых и просветителей ингушского народа, внесших вклад в развитие естественных, гуманитарных и технических наук», — сказала Бокова.

Напомним, конкурс «Проба пера − 2020» проводится по инициативе ингушских журналистов при поддержке Миннаца Ингушетии, Фонда национального развития республики и Фонда поддержки исламской культуры и образования России.

Заявки на участие принимаются до 5 ноября текущего года. Работы могут быть подготовлены в формате публикации (текстовый), телевизионного (аудиовизуальный формат, видеофайл), радийного (аудиальный, аудиофайл) материалов. Материалы необходимо направить на электронный адрес: probapera.ing@gmail.com. Ознакомиться с положением о конкурсе и темами работ можно на странице в «Инстаграм» — @proba_pera_ing.