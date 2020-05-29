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Конкурс детского рисунка ко Дню образования Республики Ингушетия продлен

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Конкурс детского рисунка ко Дню образования Республики Ингушетия продлен до 8 июня текущего года в связи со сложными условиями, которые диктует дистанционная работа в условиях пандемии, сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии.

Изменился также состав жюри конкурса. Оценивать работы конкурсантов будет жюри под председательством начальника отдела историко-культурного и художественного наследия Минкультуры Ингушетии Луизы Куштовой. Члены жюри — главный режиссер Ингушского ТЮЗа Лейла Хадзиева, главный хранитель краеведческого музея Фатима Ахриева, заместитель директора по научной работе Мемориального комплекса жертвам репрессий Елена Бадзеева, заместитель директора музея изобразительных искусств Алихан Гаирбеков.

Напомним, что целью конкурса является выявление одаренных юных художников, поддержка их творческого становления, развитие чувства любви к своему краю. Конкурс — прекрасная возможность активизировать работу детей в условиях самоизоляции, занять их полезным и приятным делом.

Более подробную информацию можно найти в Положении о республиканском конкурсе ко Дню образования Республики Ингушетия, опубликованном на сайте museumizori.ru.

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