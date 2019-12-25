Конфликтный потенциал в сфере межэтнических отношений в Ингушетии находится на нулевом уровне

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Исследования центра общественных инициатив «Северный Кавказ» по изучению конфликтного потенциала в республике свидетельствуют об успешной работе властей в сфере укрепления межнациональных и межэтнических отношений.

«Согласно результатам исследования центра общественных инициатив «Северный Кавказ», проведенного в Ингушетии, 65% опрошенных считают, что конфликтный потенциал в сфере межнациональных и межэтнических отношений находится практически на нулевом уровне», — сказал журналистам министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков.

По его информации, данный опрос показывает, что работа министерства в этом направлении дает положительные результаты.

В текущем году проводились беседы с молодежью, обучающейся в регионах России. Согласно проведенному мониторингу, количество бытовых конфликтных ситуаций с участием ингушской молодежи значительно снижено. На постоянной основе введется работа с национальными автономиями, в рамках которой им оказывается посильная помощь, юридическая консультация, решаются различные их вопросы.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в декабре 2016 года запустили систему мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Система позволяет обрабатывать большой объём информации в Интернете, оперативно реагировать на конфликт и своевременно его урегулировать.

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