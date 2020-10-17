Инцидент

Конфликт в селе Дачное Пригородного района исчерпан — Миннац Ингушетии

0

Конфликт в селе Дачное (Яндиево) Пригородного района исчерпан. Ранее задержанные для выяснения обстоятельств лица отпущены домой, сообщили газете «Ингушетия» в регионально министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Напомним, накануне вечером в селе Дачное произошел конфликт на бытовой почве между жителями ингушской и осетинской национальностей.

«Благодаря своевременному реагированию и слаженным совместным действиям властей Ингушетии и Северной Осетии удалось предотвратить его эскалацию. Также властями двух регионов достигнута договоренность о сотрудничестве, информировании о ходе расследования, планируется проведение ряда совместных встреч для обсуждения мер по недопущению подобных инцидентов», - сказали в Миннаце. 

В ведомстве призвали «не поддаваться на провокации, не публиковать в социальных сетях комментарии, разжигающие межнациональную рознь».

Ранее в СМИ сообщалось, что в Пригородном районе произошла массовая драка, в которой приняли участие более 20 человек.

В МВД Северной Осетии ТАСС подтвердили эту информацию, отметив, что, по предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии два человека пострадали в результате ДТП
Силовики предполагают, что погибший при взрыве автомобиля в Назрани владелец сети проката охолощенного оружия
Предположительно, в одном из округов Назрани произошла перестрелка
Предположительно, один человек погиб при взрыве автомобиля в Назрани
Поисковые отряды продолжают работу в Ингушетии в рамках Вахты Памяти
Студенты филфака ИнгГУ встретились с народным художником и поэтом республики Мусой Мартазановым
Национальная библиотека Ингушетии организовала правовой час в следственном изоляторе в Карабулаке
Доставка грузов из Южной Кореи в Россию
С 3 по 8 ноября во всех регионах России и за рубежом пройдет «Большой этнографический диктант» в онлайн-формате
Заместитель прокурора Ингушетии Хазбиев проведет прием граждан в городе Назрани
Эксперты Общероссийского народного фронта указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями

Главное

Яндекс.Метрика

 