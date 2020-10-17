Напомним, накануне вечером в селе Дачное произошел конфликт на бытовой почве между жителями ингушской и осетинской национальностей.

«Благодаря своевременному реагированию и слаженным совместным действиям властей Ингушетии и Северной Осетии удалось предотвратить его эскалацию. Также властями двух регионов достигнута договоренность о сотрудничестве, информировании о ходе расследования, планируется проведение ряда совместных встреч для обсуждения мер по недопущению подобных инцидентов», - сказали в Миннаце.

В ведомстве призвали «не поддаваться на провокации, не публиковать в социальных сетях комментарии, разжигающие межнациональную рознь».

Ранее в СМИ сообщалось, что в Пригородном районе произошла массовая драка, в которой приняли участие более 20 человек.

В МВД Северной Осетии ТАСС подтвердили эту информацию, отметив, что, по предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.