Резонанс

Конфликт между двумя тейпами в Ингушетии произошел на бытовой почве

0

Причиной межтейпового конфликта в Сунженском районе послужила ссора между работниками фельдшерско-акушерского пункта сельского поселения Аршты, инцидент никак не связан со спором из-за должности в администрации муниципального образования.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель органов местного самоуправления.

«Насколько мне известно, сторож ФАП по какой-то причине нагрубил женщине, которая работает там же. Она пошла и рассказала об инциденте своему мужу. Тот пришел разбираться и по-своему наказал обидчика супруги. Из-за этого и произошел конфликт полтора-два месяца назад. Конфликт был исчерпан, местные жители забыли о неприятном случае, все успокоились. Но приехала молодежь, которая опять подняла все это, начали драку вчера. Сегодня утром пострадавшие накануне решили отомстить обидчикам, произошла потасовка», — отметил собеседник издания.

При этом собеседник подчеркнул, что конфликт никак не связан со спором из-за какой-то должности в сельской администрации.

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и базируются на недостоверных источниках», — добавил он.

По данным республиканского МВД, днем 25 августа в сельском поселении Нестеровское, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошёл конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия. В результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу.

После на территории медучреждения произошла потасовка между родственниками раненых, которая пресечена полицейскими.

Как сообщалось, урегулированием конфликта занимаются религиозные деятели, члены примирительной комиссии при Главе Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокурор проконтролирует ход расследования инцидента с девятью ранеными в Сунженском районе
Миннац Ингушетии принимает меры для локализации межтейпового конфликта в республике
Силовики предотвратили эскалацию межтейпового конфликта на территории ингушской больницы
Полиция подтвердила сообщение о ранении девяти человек в результате конфликта в Ингушетии
В школьное меню в Ингушетии включили национальное мясное блюдо
В Ингушетии «Ночь кино» пройдет на двух площадках
В Ингушетии создали первое движение волонтеров туризма
Девять человек пострадали в результате межтейпового конфликта в Ингушетии
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 27 человек, выздоровело — 23
Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-Петербурга
С 1 сентября школы Ингушетии начнут работать в очном режиме

Главное

Яндекс.Метрика

 