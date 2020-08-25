Конфликт между двумя тейпами в Ингушетии произошел на бытовой почве

Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель органов местного самоуправления.

«Насколько мне известно, сторож ФАП по какой-то причине нагрубил женщине, которая работает там же. Она пошла и рассказала об инциденте своему мужу. Тот пришел разбираться и по-своему наказал обидчика супруги. Из-за этого и произошел конфликт полтора-два месяца назад. Конфликт был исчерпан, местные жители забыли о неприятном случае, все успокоились. Но приехала молодежь, которая опять подняла все это, начали драку вчера. Сегодня утром пострадавшие накануне решили отомстить обидчикам, произошла потасовка», — отметил собеседник издания.

При этом собеседник подчеркнул, что конфликт никак не связан со спором из-за какой-то должности в сельской администрации.

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и базируются на недостоверных источниках», — добавил он.

По данным республиканского МВД, днем 25 августа в сельском поселении Нестеровское, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошёл конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия. В результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу.

После на территории медучреждения произошла потасовка между родственниками раненых, которая пресечена полицейскими.

Как сообщалось, урегулированием конфликта занимаются религиозные деятели, члены примирительной комиссии при Главе Ингушетии.