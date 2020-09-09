Конфликт дорожных полицейских с вооруженными мужчинами в масках расследуют в Ингушетии

«Установлено, что 7 сентября примерно в 23 часа во время несения службы на посту ДПС «Маяк 12» на перекрестке дорог «Назрань-Малгобек-Вознесенская-Грозный» инспектор остановил автомобиль «Тайота Камри» без номеров, под управлением жителя Назрани для проверки документов», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, в это время водитель и двое его пассажиров в масках с прорезями для глаз и вооруженные огнестрельным оружием вышли из автомобиля и направились в сторону инспектора ДПС. Заметив трех подозрительных лиц, находившийся на стационарном посту второй инспектор для пресечения возможных противоправных действий перегородил им путь.

После чего водитель, направив в его сторону пистолет, угрожал ему убийством, при этом дважды попытался выстрелить. Однако дорожные полицейские, применив физическую силу, обезвредили и задержали злоумышленников.

По факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей возбуждено по ч.1 ст.318 УК России.