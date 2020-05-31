Комтуризма Ингушетии разрабатывает несколько направлений отдыха для гостей и жителей региона после режима самоизоляции

По словам председателя туристического ведомства Беслана Мизиева, основные направления — это автотуризм, экологический туризм, культурно-познавательный туризм.

Самым востребованным направлением, считают специалисты, станет автотуризм. После пандемии туристы не рискнут посещать многолюдные места — вокзалы, аэропорты, им удобней заезжать в регион на своём транспорте. Самой востребованной услугой, по мнению Беслана Мизиева, станет тур выходного дня.

Комтуризма региона намерен провести благоустройство наиболее посещаемых туристами мест, в частности кемпинг-зон. А в сентябре планируется провести целый ряд мероприятий.