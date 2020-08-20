Комтуризма Ингушетии организует велопробег через Терский хребет

1

Комитет по туризму Ингушетии пригласил всех любителей велоспорта и активного отдыха в город воинской славы Малгобек, откуда 22 августа в 9:30 стартует велопробег через Терский хребет в поселок Вежарий-Юрт.

«Не упустите возможность насладиться чистым лесным воздухом, лицезреть бескрайние просторы с вершины Терского хребта и ощутить тёплый, братский приём от жителей Малгобека! По приезде в посёлок нас ждёт обеденный стол, после трапезы и отдыха — отправляемся в обратный путь», — сообщил газете «Ингушетия» глава туристического ведомства региона Беслан Мизиев.

Сопровождать всю дорогу участников велопробега будут представители МВД и скорой медицинской помощи, также будет дополнительный транспорт для погрузки велосипедов в случае выхода из строя велосипеда или велосипедиста.

Сбор участников велопробега — в ближайшую субботу, в 9:00, на автовокзале в Малгобеке, рядом с новой мечетью.

Комментарии 1

Недовольный 20 августа, 2020 - 21:49
Данный велопробег организует молодёжный совет г. Малгобек, велоклуб "Малгобек", при финансовой поддержке администрации г. Малгобек и администрации МАЛГОБЕКСКОГО района! Зачем так делать? Исправьте свою статью

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей
Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Главное

Яндекс.Метрика

 