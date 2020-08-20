Комтуризма Ингушетии организует велопробег через Терский хребет

«Не упустите возможность насладиться чистым лесным воздухом, лицезреть бескрайние просторы с вершины Терского хребта и ощутить тёплый, братский приём от жителей Малгобека! По приезде в посёлок нас ждёт обеденный стол, после трапезы и отдыха — отправляемся в обратный путь», — сообщил газете «Ингушетия» глава туристического ведомства региона Беслан Мизиев.

Сопровождать всю дорогу участников велопробега будут представители МВД и скорой медицинской помощи, также будет дополнительный транспорт для погрузки велосипедов в случае выхода из строя велосипеда или велосипедиста.

Сбор участников велопробега — в ближайшую субботу, в 9:00, на автовокзале в Малгобеке, рядом с новой мечетью.