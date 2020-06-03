Компания «Газпром межрегионгаз Назрань» возобновила прием платежей за газ у населения в офисах абонентских служб

Прием абонентов производится с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все сотрудники служб проходят ежедневный термометрический контроль и обеспечены индивидуальными средствами защиты: антисептиками, масками, перчатками. В офисах компании производится регулярная санитарная обработка, для соблюдения социального дистанцирования организована разметка помещений для приема абонентов.

Гражданам, при посещении офисов абонентских служб «Газпром межрегионгаз Назрань», также необходимо использовать средства защиты органов дыхания и перчатки.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает, что произвести оплату за газ и передать показания счетчиков можно при помощи дистанционных сервисов, таких как «Личный кабинет» на официальном сайте компании (http://mrgnazran.ru/) или приложение «Мой газ» для смартфонов.

Кроме того, абоненты могут произвести платежи, воспользовавшись онлайн сервисами Сбербанка: по карте (наличными) в устройствах самообслуживания, через Интернет-сервис Сбербанк Онлайн на официальном сайте банка или в мобильных приложениях Сбербанк Онлайн.

По всем возникающим вопросам можно получить разъяснения по телефону «горячей линии» 8(800)770-74-16 (звонок бесплатный в рабочее время).

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает о необходимости своевременной оплаты потребленного газа и передачи показаний газовых счетчиков!