Компания «Газпром межрегионгаз Назрань» откроет новый клиентский центр

В новом центре клиенты газоснабжающей компании — физические лица смогут получить весь комплекс услуг, связанных с заключением договоров поставки газа, решением вопросов с оплатой и перерасчетов за поставленный энергоресурс, а также получить необходимые консультации.

Здесь будет осуществляться прием абонентов, проживающих в Назрановском районе, городах Назрань и Магас.

Современные и удобные помещения клиентского центра рассчитаны на прием большого количества абонентов, что позволит повысить скорость и качество обслуживания посетителей.

Абонентский пункт Назрановского района, г. Назрань и Магас будет открыт для посетителей в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв 13.00-13.45), пятница — до 17:00.

Кроме того, абоненты по-прежнему смогут осуществлять необходимые операции и получать услуги дистанционно в режиме онлайн, зарегистрировавшись в Личном кабинете физического лица на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» http://mrgnazran.ru/, а также скачать мобильную версию Личного кабинета, которая доступна для пользователей операционных систем iOS и Android, набрав в поисковой строке запрос «Мой ГАЗ», а также по единому бесплатному телефону «горячей линии» 8 (800) 770-74-16.