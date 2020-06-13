Компания «Газпром межрегионгаз Назрань» откроет новый клиентский центр
Компания «Газпром межрегионгаз Назрань» 15 июня 2020 года откроет новый пункт по работе с клиентами по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, д. 41.
В новом центре клиенты газоснабжающей компании — физические лица смогут получить весь комплекс услуг, связанных с заключением договоров поставки газа, решением вопросов с оплатой и перерасчетов за поставленный энергоресурс, а также получить необходимые консультации.
Здесь будет осуществляться прием абонентов, проживающих в Назрановском районе, городах Назрань и Магас.
Современные и удобные помещения клиентского центра рассчитаны на прием большого количества абонентов, что позволит повысить скорость и качество обслуживания посетителей.
Абонентский пункт Назрановского района, г. Назрань и Магас будет открыт для посетителей в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв 13.00-13.45), пятница — до 17:00.
Кроме того, абоненты по-прежнему смогут осуществлять необходимые операции и получать услуги дистанционно в режиме онлайн, зарегистрировавшись в Личном кабинете физического лица на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» http://mrgnazran.ru/, а также скачать мобильную версию Личного кабинета, которая доступна для пользователей операционных систем iOS и Android, набрав в поисковой строке запрос «Мой ГАЗ», а также по единому бесплатному телефону «горячей линии» 8 (800) 770-74-16.