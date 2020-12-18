Коррупция

Коммолодёжи Ингушетии провел мероприятие по профилактике коррупции

0

В Комитете по делам молодёжи Ингушетии прошло мероприятие антикоррупционной направленности.

Целью данного мероприятия является повышение теоретических знаний в молодежной среде такого явления как коррупция, причин ее возникновения, факторов, способствующих её развитию, изучение практических мер в борьбе с коррупцией.

О том, что такое коррупция, как с ней бороться, какие преступления можно назвать коррупционными и какая мера ответственности грозит нарушителям закона за совершение того или иного преступления экономической направленности, собравшимся разъяснили инспектор ОПДН ОМВД России по РИ Залина Евкурова, главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы и правительства РИ, заместитель председателя Комитета по делам молодежи РИ Ибрагим Пошев, главный специалист комитета Магомед Ужахов.

Заместитель председателя Коммолодежи Ибрагим Пошев обозначил коррупцию как проблему современного общества, он рассказал о мерах наказания за взяточничество, предложил собравшимся назвать способы борьбы с коррупцией.

На мероприятии прозвучали различные варианты решения проблемы, но вывод был сделан один — необходимо всем вместе встать на путь борьбы с коррупцией и только так можно достичь положительного результата.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи региона, в рамках цикла мероприятий, приуроченных теме повышения правовой грамотности населения, противодействия коррупции и предупреждения (пресечения) коррупционных проявлений, сотрудниками молодёжного ведомства были проведены круглые столы, беседы с молодежью в учебных заведениях республики. Проведены профилактические мероприятия, в ходе которых среди жителей были распространены памятки с полезной правовой информацией относительно противодействия коррупции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия — один из самых прозрачных регионов в сфере закупок в текущем году
В Минпромсвязи Ингушетии состоялась встреча с региональными пассажирскими перевозчиками по антиковидным мерам
Известному нейрохирургу Альберту Суфианову присвоено звание заслуженного врача Ингушетии
За 10 месяцев текущего года миграционный прирост населения Ингушетии составил около 2 тыс. человек
Мастерская «Истинг» приглашает желающих научиться искусству войлочного ковроделия
В рамках нацпроекта «Демография» в Ингушетии будет создано 540 ясельных мест в следующем году
Глава Сунженского района Магомет Дзейтов вручил родственникам кадровых офицеров-ингушей медали «250 лет единения Ингушетии с Россией»
Воспитанники Центральной школы искусств Ингушетии примут участие в концерте одаренных детей СКФО
Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи» откроется в конце предстоящей недели
Малый ракетный корабль «Ингушетия» на боевых учениях успешно уничтожил макеты плавающих мин
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в музыкальном челлендже «Пять минут до Нового года»

Главное

Яндекс.Метрика

 