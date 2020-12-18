Коммолодёжи Ингушетии провел мероприятие по профилактике коррупции

Целью данного мероприятия является повышение теоретических знаний в молодежной среде такого явления как коррупция, причин ее возникновения, факторов, способствующих её развитию, изучение практических мер в борьбе с коррупцией.

О том, что такое коррупция, как с ней бороться, какие преступления можно назвать коррупционными и какая мера ответственности грозит нарушителям закона за совершение того или иного преступления экономической направленности, собравшимся разъяснили инспектор ОПДН ОМВД России по РИ Залина Евкурова, главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы и правительства РИ, заместитель председателя Комитета по делам молодежи РИ Ибрагим Пошев, главный специалист комитета Магомед Ужахов.

Заместитель председателя Коммолодежи Ибрагим Пошев обозначил коррупцию как проблему современного общества, он рассказал о мерах наказания за взяточничество, предложил собравшимся назвать способы борьбы с коррупцией.

На мероприятии прозвучали различные варианты решения проблемы, но вывод был сделан один — необходимо всем вместе встать на путь борьбы с коррупцией и только так можно достичь положительного результата.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи региона, в рамках цикла мероприятий, приуроченных теме повышения правовой грамотности населения, противодействия коррупции и предупреждения (пресечения) коррупционных проявлений, сотрудниками молодёжного ведомства были проведены круглые столы, беседы с молодежью в учебных заведениях республики. Проведены профилактические мероприятия, в ходе которых среди жителей были распространены памятки с полезной правовой информацией относительно противодействия коррупции.