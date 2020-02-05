Прокуратура

Коммерческий банк в Ингушетии оштрафуют за прием на работу экс-госслужащего в обход закона

0

По требованию прокуратуры Ингушетии филиал одного из коммерческих банков и его руководитель привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что местный житель 23 октября 2019 года принят на работу на должность старшего специалиста службы безопасности банка. Ранее до ноября 2018 г. он находился на государственной службе в региональном МВД в должности оперуполномоченного. Однако, в нарушение требований антикоррупционного законодательства, данное юридическое лицо сообщение о заключении трудового договора не направило представителю нанимателя бывшего государственного служащего по последнему месту его службы, то есть в МВД по республике», — говорится в сообщении.

В связи с этим, прокуратурой республики в отношении юридического лица — Ингушского регионального филиала коммерческого банка, а также в отношении директора кредитного учреждения возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 8 Республики Ингушетия филиал банка и его директор признаны виновными в совершении указанных административных правонарушений и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Многодетный отец, набросившийся с битой на полицейского в Назрани, получил шесть месяцев колонии-поселения
Исропил Нальгиев арестован на два месяца по подозрению в применении насилия в отношении правоохранителей
35 новых квартир получили дети-сироты в Ингушетии
Ингушские библиотекари приглашают жителей республики принять участие в акции «Дарите книги с любовью»
Этнограф Зейнеп Дзарахова представит ингушские истинги в Санкт-Петербурге
В Экажево состоится концерт артистов ингушской филармонии
Сбербанк одобрил финансирование более чем 100 проектов строительной отрасли в ЮФО и СКФО
Минкультуры Ингушетии и Постпредство республики в УФО договорились о сотрудничестве в области культуры и искусства
Студия искусств Ингушетии отметит свое 15-летие концертом классической музыки
Пять человек задержаны по делу об избиении правоохранителей во время мартовских протестов в Ингушетии
В Ингушетии прошёл открытый турнир по русским шашкам

Главное

Яндекс.Метрика

 