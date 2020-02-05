Коммерческий банк в Ингушетии оштрафуют за прием на работу экс-госслужащего в обход закона
По требованию прокуратуры Ингушетии филиал одного из коммерческих банков и его руководитель привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что местный житель 23 октября 2019 года принят на работу на должность старшего специалиста службы безопасности банка. Ранее до ноября 2018 г. он находился на государственной службе в региональном МВД в должности оперуполномоченного. Однако, в нарушение требований антикоррупционного законодательства, данное юридическое лицо сообщение о заключении трудового договора не направило представителю нанимателя бывшего государственного служащего по последнему месту его службы, то есть в МВД по республике», — говорится в сообщении.
В связи с этим, прокуратурой республики в отношении юридического лица — Ингушского регионального филиала коммерческого банка, а также в отношении директора кредитного учреждения возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 8 Республики Ингушетия филиал банка и его директор признаны виновными в совершении указанных административных правонарушений и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно», — добавили в пресс-службе.
Отметим, что согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы.