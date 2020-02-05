Коммерческий банк в Ингушетии оштрафуют за прием на работу экс-госслужащего в обход закона

«Установлено, что местный житель 23 октября 2019 года принят на работу на должность старшего специалиста службы безопасности банка. Ранее до ноября 2018 г. он находился на государственной службе в региональном МВД в должности оперуполномоченного. Однако, в нарушение требований антикоррупционного законодательства, данное юридическое лицо сообщение о заключении трудового договора не направило представителю нанимателя бывшего государственного служащего по последнему месту его службы, то есть в МВД по республике», — говорится в сообщении.

В связи с этим, прокуратурой республики в отношении юридического лица — Ингушского регионального филиала коммерческого банка, а также в отношении директора кредитного учреждения возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 8 Республики Ингушетия филиал банка и его директор признаны виновными в совершении указанных административных правонарушений и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы.