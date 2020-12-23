Комитет по туризму Ингушетии провёл очередной инфотур

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Комитет по туризму региона провёл очередной инфотур в составе туроператоров и трэвэл-фотографов по горной и равнинной Ингушетии.

12 специалистов отрасли, многие из которых впервые в республике, познакомились с туристическим потенциалом Ингушетии.

«Примечательно, что в ходе поездки посредством трансляции с использованием различных онлайн-каналов, как отмечают сами руководители туроператорских компаний, поступают запросы о желании посетить Ингушетию от потенциальных туристов», — отметили в туристическом ведомстве региона.

В течение четырёх дней гости увидели самые популярные достопримечательности горной Ингушетии — Эгикал, Вовнушки, Тхаба-Ерды, познакомились с инфраструктурой курорта «Армхи», посетили поистине гигантский интенсивный фруктовый сад в России «Сад-гигант Ингушетия», в ходе бизнес-ланча обсудили с председателем Комитета по туризму Бесланом Мизиевым дальнейшее сотрудничество.

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