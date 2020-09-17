Комитет по туризму Ингушетии проводит массовый забег в высокогорной части республики
Комитет по туризму Ингушетии в партнёрстве с организатором многодневных беговых гонок на Кавказе проводит массовый забег в высокогорной части республики на дистанции 10, 21 и 42 километра.
Все жители России могут присоединиться к участию в забеге.
«Мощь высоких гор, живописные уголки Ингушетии, монументальные башенные комплексы и вкуснейший воздух зовут всех, кто уверен в своей выносливости! Испытай себя! Открой миру Ингушетию!» — с таким призывом к будущим участникам забега обратился Комтуризма региона.
Как сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве республики, забег посвящён Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. После марафона всех участников ждет культурно-развлекательная программа.