Комитет по туризму Ингушетии намерен запустить программу поддержки отельеров

«Мы приняли решение запустить программу поддержки отельеров региона, конкретно бизнес — отеля «Магас», гостиниц «Артис Плаза» и «Асса». Гостиницы будут отбирать из своих гостей по четыре человека, которые при помощи комитета смогут отправиться на бесплатную экскурсию в Джейрахский район, где расположены самые популярные туристические объекты: родовые башни, древние храмы и святилища, а также склепы и пещеры», — сказал Мизиев.

По его словам, комитет уже провел первую пробную экскурсию для волонтеров.

«Это сделано для того, чтобы волонтеры могли вникать в туристическую отрасль региона и понимать кухню изнутри. Программа разработана нами для поддержки участников турбизнеса, отели могут подать ее как акцию, бонус для туристов. И мы понимаем, что это повысит лояльность клиентов и постояльцев отелей», — добавил собеседник агентства.

По информации пресс-службы комитета по туризму, бизнес отельеров Ингушетии больше других пострадал во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии Covid-19. Там уточнили, что отель «Асса» бесплатно предложил свой номерной фонд для медиков, которые оказывали помощь в лечении больных, зараженных коронавирусом.