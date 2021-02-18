Комитет по делам молодёжи Ингушетии запустил цикл мероприятий под названием «Берегите родной язык»
Комитет по делам молодёжи Ингушетии в рамках Международного дня родного языка, который будет отмечаться 21 февраля, запустил цикл мероприятий под названием «Лорабе вай мотт» («Берегите родной язык»).
В связи с этим молодёжное ведомство региона предлагает своим подписчикам принять участие в этом необычном конкурсе.
Коммолодёжи намерено выкладывать на официальной странице в «Инстаграм» отрывки из стихов известных ингушских писателей. Подписчикам остаётся угадать авторов данных произведений и оставить свой вариант ответа в комментариях, сообщается на сайте ведомства.