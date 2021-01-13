Комитет по делам молодежи Ингушетии поздравил все печатные СМИ республики с Днем российской печати

«Уверены, что и впредь наша пресса будет способствовать консолидации общества, мотивации гражданской активности наших жителей, выработке конструктивной жизненной позиции. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов, дальнейшей плодотворной работы во благо нашей республике и ее жителей», — отметил председатель комитета Анзор Мархиев.

По его словам, сегодня печатные СМИ играют важную роль в жизни республики. На них возложена чрезвычайно важная и ответственная миссия по достоверному информированию людей об актуальных общественно-политических событиях, по выстраиванию конструктивного диалога с органами государственной власти, по созданию атмосферы открытости в гражданском обществе.