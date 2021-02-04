Комитет по делам молодежи Ингушетии подвел итоги деятельности в 2020 году
В Центре культурного развития в Магасе комитет по делам молодежи республики подвел итоги деятельности в прошлом году. В мероприятии принял участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Руководитель субъекта в своем выступлении поблагодарил молодых людей за активное участие в общественной жизни республики, за волонтерскую деятельность в период пандемии. Он призвал их хранить память о трагических страницах в истории нашего народа, с таким же уважением относиться к представителям старшего поколения, преумножать их достижения и идти вперед, сообщил корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.
Калиматов также отметил, что целеустремленность, трудолюбие — это залог успеха.
В мероприятии приняли участие военком Ингушетии, представители министерств и ведомств, ветераны ВЛКСМ, юнармейцы региона.
В своем докладе руководитель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев напомнил, что численность молодых людей в республике от 14 до 35 лет составляет более 211 тыс. человек (42% населения). Это один из самых высоких показателей в России.
Он отметил, что молодежная политика в Ингушетии в минувшем году реализовывалась в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики России. Во главу угла ставились задачи: содействие формированию условий для духовного, нравственного, патриотического, гражданского воспитания и физического развития молодежи; добровольчество; реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений; участие в различных форумах и конкурсах; работа по повышению правовой культуры и политической сознательности молодежи.
Комитет и в дальнейшем намерен проводить работу по этим направлениям.
В завершение мероприятия Калиматов вручил грамоты ветеранам комсомола. В числе награжденных — начальник внутренней политики Администрации Главы и правительства республики Тамара Мальсагова, руководитель Ингушского регионального отделения общероссийской общественной организации «Воспитанника комсомола — мое Отечество» Алихан Ахильгов и другие.
Также был поощрен и ряд молодых людей за волонтерскую деятельность, активную гражданскую позицию.