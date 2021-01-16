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Комитет по делам молодежи Ингушетии планирует провести в республике форум IT-технологий

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Комитет по делам молодежи Ингушетии планирует в этом году провести в республике форум IT-технологий, в рамках которого представители данной сферы будут обмениваться опытом с молодыми людьми, заинтересованными данным направлением.

«Наша цель — популяризовать сферу информационных технологий среди ингушской молодежи. Показать всю мощь и перспективы этого направления» — отметил председатель ведомства Анзор Мархиев.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи, активное внедрение информационных технологий существенно влияет на мировоззрение молодежи, на молодежную культуру. С помощью различных электронных устройств молодые люди активно общаются, познают мир, развлекаются и работают.

«Коммолодежи совместно с ингушским сообществом IT-специалистов «Ингтернет», предоставляют площадку, которая станет помощником для начинающих, средством обмена опыта, и местом поиска работы для нашей молодежи. Договоренность об этом была достигнута ранее», — отметил собеседник издания.

По его словам, благодаря информационным технологиям среди молодежи стала зарождаться особая культура. С одной стороны молодежь является потребителем информации, которую получает из сети Интернет. Но с другой молодые люди сами являются источником информации, порождают и развивают культуру в области информационных технологий.

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