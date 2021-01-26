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Комитет по делам молодежи Ингушетии объявил молодежный фотоконкурс «Твой взгляд»

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Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия объявил молодежный фотоконкурс «Твой взгляд», посвященный Дню студента

В конкурсе одна номинация, цель которой — показать самые красивые места Ингушетии посредством фотосъемок и комментариев к ним. Конкурс призван развивать творческие начала в молодежной среде, умение видеть и запечатлевать то, что является украшением городов и сел республики.

Для участия в данном конкурсе необходимо всего лишь сделать авторскую фотографию в хорошем качестве (допускаются фотографии, сделанные смартфоном) красивых пейзажей, местности, достопримечательностей и так далее, опубликовать в своем аккаунте «Инстаграм» под хештегом #ТвойВзглядING, также необходимо отметить официальную страницу Комитета по делам молодежи @kdm_ri.

Конкурс стартовал 25 января и продлится до 15 февраля. В первом этапе конкурса с помощью экспертной комиссии, состоящей из профессиональных фотографов, будут отобраны 10 лучших фоторабот.
Во втором этапе конкурса отобранные 10 работ будут опубликованы на официальной странице @kdm_ri, где определятся 3 победителя, которых выберут сами же подписчики по количеству лайков.

Трех победителей ждут ценные призы, сертификаты и памятные подарки. В рамках завершения конкурса состоится выставка 10 лучших работ на площади перед башней Согласия в Магасе.

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