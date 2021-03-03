Спорт

Команда Ингушетии принимает участие в первенстве Российского студенческого спортивного союза по боксу

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Сборная команда Ингушетии по боксу в составе 11 человек принимает участие в первенстве Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юношей 15-16 лет.

Соревнования проходят в чеченском городе Шали, в фитнес-клубе «Вайнах», и продлятся до 6 марта, сообщила пресс-служба Минспорта региона.

В первенстве принимают участие почти 200 юных боксеров, практически из всех регионов России. Поединки проводятся в 13 весовых категориях. Мероприятие обслуживают 22 судьи.

Как отмечают организаторы мероприятия, главные задачи соревнования — популяризация и развитие бокса, повышение мастерства участников, выявление сильнейших спортсменов для включения в состав спортивной сборной страны для участия в первенстве России.

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