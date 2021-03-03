Команда Ингушетии принимает участие в первенстве Российского студенческого спортивного союза по боксу

Соревнования проходят в чеченском городе Шали, в фитнес-клубе «Вайнах», и продлятся до 6 марта, сообщила пресс-служба Минспорта региона.

В первенстве принимают участие почти 200 юных боксеров, практически из всех регионов России. Поединки проводятся в 13 весовых категориях. Мероприятие обслуживают 22 судьи.

Как отмечают организаторы мероприятия, главные задачи соревнования — популяризация и развитие бокса, повышение мастерства участников, выявление сильнейших спортсменов для включения в состав спортивной сборной страны для участия в первенстве России.