Колокольцев поставил задачи перед МВД Ингушетии по совершенствованию некоторых направлений работы

Министр заслушал доклады руководителей и поставил задачи по совершенствованию некоторых направлений работы, среди которых — борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие наркопреступности и контроль за миграционными процессами, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Также глава ведомства посетил ОМВД России по городу Карабулак. В настоящее время в здании проходит капитальный ремонт, по завершении которого личный состав будет работать в благоустроенных помещениях, оснащенных современной техникой.

Колокольцев побеседовал с сотрудниками дежурной части, участковыми уполномоченными полиции, следователями и пожелал им успехов в работе.