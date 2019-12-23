Визит

Колокольцев поставил задачи перед МВД Ингушетии по совершенствованию некоторых направлений работы

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Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев, прибывший в Ингушетию с рабочим визитом, провел в Магасе совещание с руководящим составом МВД по республике, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

Министр заслушал доклады руководителей и поставил задачи по совершенствованию некоторых направлений работы, среди которых — борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие наркопреступности и контроль за миграционными процессами, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Также глава ведомства посетил ОМВД России по городу Карабулак. В настоящее время в здании проходит капитальный ремонт, по завершении которого личный состав будет работать в благоустроенных помещениях, оснащенных современной техникой.

Колокольцев побеседовал с сотрудниками дежурной части, участковыми уполномоченными полиции, следователями и пожелал им успехов в работе.

 

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