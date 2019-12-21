Колобков и Калиматов посетили в Ингушетии ряд спортивных объектов

Федеральный министр побывал во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани — одного из крупнейших спортивных комплексов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Директор спорткомплекса Муса Алхазуров рассказал о возможностях, которые он предоставляет жителям региона в приобщении к физической культуре и здоровому образу жизни. На базе учреждения функционируют различные секции, на прилегающей территории располагаются площадки для занятий теннисом, бадминтоном, мини-футболом с искусственным покрытием.

Колобков пообщался с юными спортсменами, которые здесь занимались, и с их тренерами. «Очень хороший комплекс. Здесь все на высоком уровне, можно спокойно проводить крупные соревнования», — поделился впечатлением об объекте министр по завершении осмотра.

Затем делегация направилась в физкультурно-оздоровительный комплекс, с плавательным бассейном в административном округе Насыр-Кортский Назрани. Колобкову и Калиматову продемонстрировали два бассейна — один для детей, где их будут обучать плавать профессиональные инструктора, а другой для взрослых. Здание рассчитано на 200 человек.

Напомним, объект стоимостью 68 млн руб. в 2016 году был включен в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» и будет введен в эксплуатацию в конце текущего года.

Еще один пункт программы поездки министра — ледовая арена «Эрзи». По словам директора арены Иссы Цечоева, ФОК за 5 лет работы стал достаточно популярен в регионе. На сегодняшний день здесь занимается около 200 спортсменов.

Цечоев озвучил просьбу построить два ангара для сухих тренировок и помочь включить этот вопрос в федеральную программу. Колобков поручил подготовить проектно-сметную документацию и предоставить ее на рассмотрение.

Также гости побывали на футбольном поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в АО Насыр-Кортский. Объект построен в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни». Его длина составляет 100 метров, а ширина — 65. Место строительства поля выбирали сами жители села, поскольку рядом находится школа и детский сад. Власти региона намерены в будущем построить рядом дополнительно открытые воркаут-площадки для активного занятия спортом молодежи.

Завершилась инспекционная поездка осмотром места строительства стадиона с многопрофильным спортивным комплексом на 15 тысяч мест в Магасе на территории площадью 21 га в рамках федеральной программы «Развитие спорта России», его общая стоимость составляет около 5 млрд рублей. Объект станет самым крупным стадионом в республике.

Колобков оценил спортивную составляющую региона и работу, проделанную в этой сфере местными властями. Кроме того, он рекомендовал руководителям всех объектов активно включаться в государственные программы поддержки.

В свою очередь, Глава региона подчеркнул, что все учреждения, деятельность которых направлена на развитие массового спорта, будут получать дальнейшую поддержку. На всех объектах Калиматов дал поручение подготовить справочную документацию о существующих недостатках и разработать концепцию решения проблем.