Новогодний праздник

Коллектив РДНТ Ингушетии провел благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями

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В республиканском доме народного творчества прошла благотворительная акция «Подари новогоднюю радость» для воспитанников центра психологической помощи города Магаса, сообщает пресс-служба министерства культуры Ингушетии.

Спонсорскую помощь в организации акции оказали замминистра культуры Рустам Таркоев, дизайнер-художник Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Белла Манкиева, и. о. директора РДНТ Беслан Газдиев, художественный руководитель учреждения Эсет Абдурзакова, методисты Марем Котиева и Зульфия Тумгоева.

Эсет Абдурзакова поздравила детей и их родителей, пришедших на праздник, с наступающим 2020 годом и пожелала всем доброго здоровья и благоденствия.

В концерте приняли участие юные танцоры из хореографических ансамблей «Сийг» и «Лийг», а артисты из детской творческой группы Государственной филармонии имени Хамхоева под руководством Фатимы Хулаговой порадовали ребят встречей со сказочными персонажами. Также в программе было много викторин, игр и хороводов. Праздник пришелся по душе всем его участникам, сказано в релизе.

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