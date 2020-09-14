Коллектив администрации Назрановского муниципального района поддержал внутренний туризм

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Коллектив администрации Назрановского муниципального района решил поддержать внутренний туризм и в полном составе выехал в Таргимскую котловину.

В окрестностях Таргима был разбит палаточный лагерь, заготовлено всё необходимое для здорового отдыха: установлены казаны для варки мяса, мангалы для шашлыков.

Большим сюрпризом для коллектива администрации Назрановского района стала концертная программа, в которой с зажигательными номерами выступили известные артисты Ингушетии.

«Отдохнули все на славу, эмоций и впечатлений не передать словами. Это был не просто отдых, а прекрасный жест со стороны руководителя района Мусы Муталиева. Все было продумано до мелочей, чтобы коллектив смог отдохнуть, прекрасно провести время, пообщаться с природой, увидеть башенные комплексы — гордость ингушского народа и насладиться концертной программой», — поделились участники выезда в Джейрахский район.

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