Коллектив администрации Назрановского муниципального района поддержал внутренний туризм

В окрестностях Таргима был разбит палаточный лагерь, заготовлено всё необходимое для здорового отдыха: установлены казаны для варки мяса, мангалы для шашлыков.

Большим сюрпризом для коллектива администрации Назрановского района стала концертная программа, в которой с зажигательными номерами выступили известные артисты Ингушетии.

«Отдохнули все на славу, эмоций и впечатлений не передать словами. Это был не просто отдых, а прекрасный жест со стороны руководителя района Мусы Муталиева. Все было продумано до мелочей, чтобы коллектив смог отдохнуть, прекрасно провести время, пообщаться с природой, увидеть башенные комплексы — гордость ингушского народа и насладиться концертной программой», — поделились участники выезда в Джейрахский район.