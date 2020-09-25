Коллекция изданий по исследованию истории и культуры народов России пополнила фонд Национальной библиотеки Ингушетии

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения, в дарственную коллекцию вошли ценные издания по исследованию истории, культуры и иных областей гуманитарной науки, среди которых сборник научных статей «Религиозная и национально-культурная политика государственной власти в Российской империи»; монография М. П. Крылова «Региональная идентичность в Европейской России», которая будет интересна географам, социологам и этнографам; совместный труд Ю. А. Гаврилова и А. Г. Шевченко «Мусульманство в истории и культуре народов России: исламская составляющая российской цивилизации» и другие книги.

«Издания будут полезны не только специалистам-гуманитариям, но и широкому кругу читателей, которые интересуются историей культурного развития народов России», — отмечают библиотекари.