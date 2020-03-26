Коллегия Минспорта Ингушетии подвела итоги прошедшего года и наметила планы

В заседании приняли участие заместители министра спорта Ингушетии Магомед Мургустов и Исраил Арсамаков, а также руководители подведомственных Министерству спорта Ингушетии государственных учреждений.

Началось заседание с выступления врио министра спорта региона Али Дошхоклоева и доклада заместителя министра спорта Ингушетии Магомеда Мургустова «Об итогах деятельности Министерства спорта Республики Ингушетия в 2019 году и планах на 2020 год».

Заслушав доклад, коллегия признала, что новому руководителю Минспорта РИ предстоит большой фронт работы по устранению грубых ошибок и нарушений в работе спортивного ведомства.

В свою очередь Али Дошхоклоев прокомментировал своей пресс-службе предстоящие планы: «Безусловно, я взвалил на себя большую ношу, чтобы вывести состояние ингушского спорта из затяжного кризиса, но у меня изначально был настрой на большую работу, я сделаю все, что в моих силах, чтобы наладить правильную работу Минспорта Ингушетии не ущемляя прав наших спортсменов и тренерского состава».

Всего в прошедшем 2019 году в республике проведено 55 спортивно-массовых мероприятий, ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских и международных соревнованиях, завоевали 251 золотую, 192 серебряных и 248 бронзовых медалей, 13-ти спортсменам присвоено звание Мастер спорта. В настоящее время в республике функционирует 380 различных спортивных сооружений.

В 2020 году в соответствии с региональным проектом «Спорт- норма жизни» планируются следующие мероприятия: строительство и реконструкция республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи», поставка комплекта футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва, адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд страны.