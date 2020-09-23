Количество умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 83 человек

По данным на 23 сентября, проведено 78713 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5328 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+49 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего выздоровело — 4554 (+10 человек за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 31 человек.

27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 222 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 86.

260 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.