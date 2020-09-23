Количество умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 83 человек
В Ингушетии за сутки скончался еще один пациент с Covid-19, количество умерших за весь период возросло до 83 человек.
По данным на 23 сентября, проведено 78713 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5328 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+49 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего выздоровело — 4554 (+10 человек за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 31 человек.
27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 222 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 86.
260 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.