Количество умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 59 человек

На 1 июня проведено 13392 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2127 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+44 за сутки), говорится в релизе.

Выздоровевших за весь период — 865 человек (+17 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.

Госпитализировано 472 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 249.

26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 (+1 за сутки) — на ИВЛ.

Остаются под наблюдением 1170 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 698.