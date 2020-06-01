Количество умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 59 человек
В Ингушетии за сутки умерло два пациента с коронавирусом, количество скончавшихся возросло до 59 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 1 июня проведено 13392 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2127 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+44 за сутки), говорится в релизе.
Выздоровевших за весь период — 865 человек (+17 за сутки).
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.
Госпитализировано 472 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 249.
26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 (+1 за сутки) — на ИВЛ.
Остаются под наблюдением 1170 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 698.