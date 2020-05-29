Количество умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 52 человек

По состоянию на 29 мая в Ингушетии проведено 12087 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2 тыс. проб положительных на Covid-19 (+45 человек за сутки).

Выздоровевших за весь период — 818 человек (+40 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано 507 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 309.

31 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек — на ИВЛ.

Остаются под наблюдением 1304 человека, из них в условиях самоизоляции на дому — 797.