Количество скота молочно-мясного комплекса «Молоко Ингушетии» удалось увеличить более чем на 170 голов

— Мы очень внимательно относимся к своим обязанностям, и животные обеспечены всем необходимым. Это уход, чистка, массаж, ветеринарное сопровождение, качественные корма и постоянное внимание. Соответственно, каждый год растут и результаты, — подчеркнул генеральный директор молочно-мясного комплекса Беслан Цечоев.

Цечоев отметил, что поголовье скота достигло 1078 штук, из которых 700 дойных коров, а остальные — телята разных возрастов. Надои молока увеличились до 8 тонн в сутки, а годовой показатель достиг 6,3 тысячи тонн молока. Он напомнил, что компания реализует качественное молоко и кефир с разным процентом жирности, сметану, сливочное и топленое масло, а также сыр двух видов.