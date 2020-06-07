ДТП

Количество обратившихся в больницу после ДТП с автобусами в Ингушетии превысило 30 человек

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Свыше 30 человек были доставлены накануне в Сунженскую центральную районную больницу с различными травмами после столкновения двух автобусов с работниками сельхозпредприятия, об этом сообщает пресс-служба администрации Сунженского района.

«Примерно в 18:00 мск (6 июня) столкнулись два автобуса, которые перевозили сотрудников агропредприятия. В результате происшествия более 30 человек доставлены в главное медучреждение района с травмами различной степени тяжести», — сообщается на официальном сайте администрации.

Отмечается, что замглавы района Беслан Цечоев поинтересовался у главврача больницы о состоянии здоровья пострадавших. По ее информации, их жизни ничего не угрожает. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщала ранее пресс-служба ГУ МЧС России по республике, по уточненной информации в аварии пострадали восемь человек, которые доставлены в больницу, после оказания первой помощи пятеро из них отпущены домой.

По данным республиканского МВД, после ДТП около 20 человек обратились за медицинской помощью в местные лечебные учреждения.

Ранее в Минздраве сообщали, что по предварительным данным, у 18 человек травмы средней и легкой степени тяжести. У одного из них зафиксировано повреждение шейного отдела, он направлен в ингушскую республиканскую больницу в Назрань.

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