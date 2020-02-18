Интернет

Количество обработанных в Ингушетии в 2019 году статистических отчетов в электронном виде составляет почти 9,5 тыс.

0

Количество обработанных по республике статистических отчетов за 2019 год составляет более 15 тысяч: из них в электронном виде — 9389, на бумажных носителях — 6084.

Об этом в ходе совещания в правительстве, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщил заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев.

«В настоящее время в рамках национальной программы «Цифровая экономика» рассматривается ряд поправок к федеральному закону «Об официальном статистическом учете в системе государственной статистики в Российской Федерации», после принятия которых, статистические формы будут приниматься только в электронном виде», — отметил Экажев.

Ответственным ведомством за реализацию проекта назначено министерство экономического развития республики. «Сотрудничайте напрямую с Минэкономразвития и внедряйте переход на электронную отчетность», — подчеркнул Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в разы отстаёт от установленных норм по обеспеченности социальными объектами — Калиматов
Власти Ингушетии в ближайшее время примут решение по объектам незавершенного строительства
Ингушетия и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации экономики
Уровень безработицы в Ингушетии почти в шесть раз выше, чем в среднем по России — Чайка
В Ингушетию с рабочим визитом прибыл полпред Президента России в СКФО Чайка
В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка «Холодный февраль 44-го...»
В центральной части города Карабулака Ингушетии на три часа отключат свет
В обращении появится памятная серебряная монета к 250-летию единения Ингушетии с Россией
В сельских поселениях Кантышево и Долаково Ингушетии до 15 часов прекращена подача газа
В Ингушетии создадут жилищный фонд для обеспечения медработников служебным жильем
Лучшие педагоги Москвы окажут методическую помощь ингушским учителям в обучении школьников

Главное

Яндекс.Метрика

 