Количество обработанных в Ингушетии в 2019 году статистических отчетов в электронном виде составляет почти 9,5 тыс.
Количество обработанных по республике статистических отчетов за 2019 год составляет более 15 тысяч: из них в электронном виде — 9389, на бумажных носителях — 6084.
Об этом в ходе совещания в правительстве, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщил заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев.
«В настоящее время в рамках национальной программы «Цифровая экономика» рассматривается ряд поправок к федеральному закону «Об официальном статистическом учете в системе государственной статистики в Российской Федерации», после принятия которых, статистические формы будут приниматься только в электронном виде», — отметил Экажев.
Ответственным ведомством за реализацию проекта назначено министерство экономического развития республики. «Сотрудничайте напрямую с Минэкономразвития и внедряйте переход на электронную отчетность», — подчеркнул Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.