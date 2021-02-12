Количество направленных в суд уголовных дел следователями Ингушетии в 2020 году увеличилось более чем на 13%

Об этом заявил руководитель следственного управления СКР по республике Андрей Коновод на заседание коллегии, посвященной итогам работы за прошлый год и задачам на первое полугодие 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Коновода, в следственные органы поступило 1134 сообщения о совершении преступлений, против 1464 в 2019 году. По результатам рассмотрения 322 из них приняты решения о возбуждении уголовного дела. Несмотря на незначительное (5%) снижение количества возбужденных уголовных дел, их удельный вес возрос и составил 32,5% (против 26,9% в 2019 году).

В 2020 году в производстве следователей СУ находилось 584 уголовных дела. В указанный период окончено 254 уголовных дел, 208 из них с обвинительными заключениями направлены прокурору, 2 уголовных дела с постановлениями о применении принудительных мер медицинского характера и 5 уголовных дел направлены в суд для назначения судебного штрафа.

Таким образом, в 2020 году на 13,3% увеличилось количество направленных в суд уголовных дел.

По расследованным в 2020 году преступлениям выявлен ущерб в размере 217 180 000 рублей. Сумма возмещенного ущерба и арестованного имущества составила 87 451 000 рублей или 40,2%.

По оконченным уголовным делам о преступлениях в сфере налогообложения выявлен ущерб в размере 123 726 000 рублей, значительную часть которого принятыми мерами удалось возместить.

Особое внимание в 2020 году уделялось вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Следственным управлением возбуждено 9 уголовных дел в отношении лиц с особым правовым статусом.

Из направленных в суд 10 уголовных дел по фактам дачи взятки, 9 уголовных дел о совершении мошенничеств, 2 уголовных дела по фактам получения взятки, 2 уголовных дела по фактам служебного подлога, 1 по ст.286 УК России превышение должностных полномочий и одно по факту растраты.

На особом контроле находится рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы, организовано надлежащее взаимодействие в данном направлении с контролирующими органами. Всего в ходе расследования уголовных дел обеспечена выплата задолженности по заработной плате в размере около 34 млн рублей.

В 2020 году возбуждено 20 уголовных дел об убийстве и покушении на убийство. Раскрываемость составила 100%, однако в производстве еще остаются дела о нераскрытых убийствах.

Следственными отделами следственного управления в 2020 году раскрыто 20 уголовных дел по 57 преступлениям, совершенным в прошлые годы.

Коновод отметил, на особом контроле руководства следственного управления находится работа по расследованию и раскрытию умышленных убийств и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности, по невыплатам заработной платы и о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

По завершении коллегии, участникам второго этапа ежегодного творческого конкурса «Коррупция газами детей», посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, Ибрагиму Сагову и Хаве Богатыревой руководителем следственного управления вручены дипломы председателя СК России.

Председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Макшарип Гагиев награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а отличившиеся сотрудники следственного управления награждены памятными медалями «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».