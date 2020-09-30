Количество мест в Доме ветеранов в Ингушетии увеличат с 30 до 80

«Новый корпус Дома ветеранов построят в живописной лесистой местности села Сурхахи. Здание рассчитано на 50 мест. После расширения центра туда смогут приезжать больше людей пожилого возраста для прохождения оздоровительных процедур. Благоприятно будет влиять и чистый воздух, поскольку учреждение расположено в лесистой местности», — отметил собеседник издания.

Объект строится в рамках федеральной инвестиционной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

По информации местной администрации, социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов» на 30 мест был открыт в Ингушетии десять лет назад в честь Дня Великой Победы для людей пожилого возраста. Санаторий окружен красивой природой, там чистый воздух, уютные номера, специализированное питание и медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны, бассейн. В оздоровительном центре созданы все условия для комфортного отдыха.

Работы по возведению дополнительного корпуса начались в апреле этого года.

Как сообщал ранее газете «Ингушетия» представитель подрядной организации, площадь застройки составляет 1 370 квадратных метров, на объекте трудятся десятки рабочих, предусмотрены два лифта — пассажирский и грузовой. В подвальных помещениях будут располагаться холодильные камеры, прачечная, цех горячей готовки, рыбный, мясной, овощной цеха.

Новый объект будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. И тогда отдохнуть и поправить свое здоровье в центре смогут 80 человек за смену.