Количество центров образования «Точка роста» в Ингушетии увеличено с 17 до 59

«За счет средств федерального бюджета в каждую школу, участвующую в проекте, поставлен комплект современного цифрового и учебного оборудования для обучения по предметам «ОБЖ», «Информатика» и «Технология», организации проектной работы школьников, комплект мебели и оборудования для шахматной и медиа-зоны», — отметила министр.

По её словам, центры образования «Точка роста» созданы в 59 школах Ингушетии, из них в этом году — 42.

Ранее 17 центров были открыты в сельских школах региона, в текущем году они появились также и в городских общеобразовательных учреждениях, например, в лицее Магаса и школе номер два Малгобека.

«Новые образовательные площадки предоставляют школьникам и педагогам в сельской местности и малых городах возможность проводить занятия с использованием современного оборудования, реализовывать образовательные проекты», — добавила руководитель Минобрнауки.

По ее мнению, для работы в таких центрах в 2019 году педагоги Ингушетии прошли повышение квалификации во Владикавказе в детском технопарке «Кванториум». Руководители и педагоги центров также прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на онлайн платформе elducation. ru.

Участники познакомились с методами и инструментами управления проектами, типами проектов, познакомились с жизненным циклом образовательного проекта и применением его в собственной педагогической деятельности.

Отдельное внимание в курсе было уделено дизайн-мышлению и другим инструментам, которые будут использоваться при организации образовательного процесса в центрах «Точка роста»: мозговому штурму, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), презентации и рефлексии.