Количество безналичных платежей по картам в ЮФО и СКФО выросло на 60%

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, объем безналичных операций в двух округах вырос по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 30%. Количество безналичных транзакций по картам превысило 600 млн операций, что больше данных января-марта 2019 года на 60%.

Доля безналичных платежей от общего числа операций по платежным картам превысила 84%, увеличившись на 7,6 процентного пункта. Лидеры по этому показателю — Краснодарский край (87,7%), Волгоградская область (87,2%) и Ростовская область (86,8%).

По данным на 1 апреля 2020 года, в двух федеральных округах на 1 тыс. жителей приходилось 16,3 устройств по приему платежных карт. Рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года — 23,6%.

Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО превысило 375 тыс. устройств, что больше аналогичного показателя годичной давности на 29,2%. Активнее всего POS-терминальная сеть развивалась в Дагестане, Крыму и Кабардино-Балкарской Республике — темпы прироста составили 49%, 47,6% и 43% соответственно. Лидерство по абсолютным показателям развития POS-терминальной сети сохранили Краснодарский край (137,7 тыс. ед.), Ростовская область (72,8 тыс. ед.), Ставропольский край (42,7 тыс. ед.), а также Волгоградская область (41,7 тыс. ед.). На долю этих регионов приходилось около 80% всех POS-терминалов, установленных на территории ЮФО и СКФО.