Выплата

Коэффициент индексации социальных пособий и выплат в 2021 году составит 1,049

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Правительство Российской Федерации установило коэффициент индексации социальных выплат, который в текущем году составит 1,049, сообщает портал гарант.ру.

Данный коэффициент устанавливается ежегодно в зависимости от фактического индекса роста потребительских цен за предыдущий год для индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Героям Советского Союза, РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Соцтруда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, ветеранам, гражданам, имеющим детей, инвалидам, а также для выплат на погребение, страховых выплат при утере трудоспособности и других.

В 2020 году такой коэффициент составлял 1,03.

Постановление Правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» вступает в силу сегодня, 1 февраля.

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