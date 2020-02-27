Ко Дню Конституции Республики Ингушетия в городе Сунжа прошла игра «Брейн-ринг»
Во Дворце культуры города Сунжа прошла интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», приуроченная ко Дню Конституции Республики Ингушетия.
Игра организована местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» совместно с администрацией МО «Городской округ город Сунжа».
В игре приняли участие 10 команд — активисты молодежных общественных организаций, студенты ссузов, ученики общеобразовательных учреждений города Сунжа.
Участники состязались в знании основ Конституции Республики Ингушетия, избирательного права Российской Федерации и Республики Ингушетия, а также в знании структур законодательной ветви Российской Федерации и Республики Ингушетия.
По результатам трех этапов игры первое место заняла команда «Молодежного совета Сунженского муниципального района», второе место — команда средней общеобразовательной школы № 1 г. Сунжа, третье место присвоили команде ЧПОУ СПО «Гуманитарный колледж города Сунжа».