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Ко Дню Конституции Республики Ингушетия в городе Сунжа прошла игра «Брейн-ринг»

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Во Дворце культуры города Сунжа прошла интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», приуроченная ко Дню Конституции Республики Ингушетия.

Игра организована местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» совместно с администрацией МО «Городской округ город Сунжа».

В игре приняли участие 10 команд — активисты молодежных общественных организаций, студенты ссузов, ученики общеобразовательных учреждений города Сунжа.

Участники состязались в знании основ Конституции Республики Ингушетия, избирательного права Российской Федерации и Республики Ингушетия, а также в знании структур законодательной ветви Российской Федерации и Республики Ингушетия.

По результатам трех этапов игры первое место заняла команда «Молодежного совета Сунженского муниципального района», второе место — команда средней общеобразовательной школы № 1 г. Сунжа, третье место присвоили команде ЧПОУ СПО «Гуманитарный колледж города Сунжа».

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