Кинокомпания «Мастерская» Саиды Медведевой планирует сделать фильм-открытие про Ингушетию

«Нам бы хотелось сделать фильм-открытие. Мало кто в стране и за ее пределами знает об Ингушетии, да и о том, кто такие ингуши, как малочисленному народу удалось сохранить свою идентичность и общность. Для создания картины о субъекте нам в помощь нужны будут крупные ученые, как здесь в республике, так и в Москве, которые могли бы осуществить глубокий анализ, открыть Ингушетию для зрителя так, чтобы он влюбился в республику, захотел сюда приехать, завести друзей. Та информация, которая сегодня есть в общем доступе — недостаточна, надо поднимать архивы и вытаскивать факты», — отметила Медведева на встрече с Главой региона Махмудом-Али Калиматовым.

По словам режиссера, в рамках данной экспедиции пройдут встречи с историками, студентами, деятелями культуры. В дальнейшем работа будет направлена на поиски героев фильма.

«Это могут быть люди различных профессий и возрастов. Начало съемок запланировано на февраль, а завершить думаем осенью», — поделилась планами Медведева.

Калиматов считает, что фильм должен нести идею консолидации общества, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Все, что мы делаем, должно объединять людей, независимо от фамилии, рода, тогда мы будем сильными и процветающими. Я понимаю, что это будет сложно, но мы должны начать с чего-то этот путь. Данный фильм также должен внести свою лепту в этот вопрос. Выработайте концепцию, в которой четко будет проложена линия объединения и доброты, основанная на гуманизме и толерантности», — подчеркнул руководитель субъекта.

Калиматов поручил ответственным лицам оказать всяческую помощь Медведевой в организационных вопросах.