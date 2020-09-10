Каждая вторая поездка в транспорте на Юге и Северном Кавказе совершается по безналичной технологии

Жители Юга и Северного Кавказа демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок. Каждая вторая поездка в транспорте, где Сбербанк обеспечивает безналичный расчет, совершается с использованием бесконтактной технологии оплаты. Пассажирам не нужно покупать отдельную транспортную карту, проезд осуществляется безналичной, бесконтактной технологией оплаты проезда, при этом действуют скидки от банка и партнеров.

Безналичный способ оплаты обеспечивает максимально широкие возможности использования различных устройств при проведении повседневных платежей, в том числе при оплате проезда. Благодаря масштабному развитию эквайринга в транспорте количество транзакций на Юге и Северном Кавказе в 2020 году увеличилось в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Развитие безналичных платежей в транспорте — важная составляющая цифровой трансформации регионов.

Индустрия транспорта поднялась на четвертое место среди всех индустрий российской торговли и услуг по количеству транзакций, уступив места в топ-3 только супермаркетам, продуктовым магазинам и ресторанам. Так, в июле текущего года было зафиксировано 9 млн транзакций в транспорте ЮФО и СКФО.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк уделяет повышенное внимание развитию безналичной оплаты в транспорте и внедрению инновационных технологических решений, которые позволяют не только повышать удобство для клиентов, но и модернизировать отрасль. В 2020 году мы вдвое увеличили количество городов, где Сбербанком в общественном транспорте предоставлена услуга безналичной оплаты проезда. Дополнительным плюсом безналичной оплаты для пассажиров является возможность сэкономить как за счет действующих скидок на оплату проезда банковской картой, так и периодических акционных предложений от Сбербанка и партнеров».

Клиенты могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона и других устройств с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.