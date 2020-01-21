Кассовое исполнение подпрограммы по социально-экономическому развитию Ингушетии в 2019 году составило почти 99%

В своем выступлении он отметил эффективную реализацию мероприятий в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», бюджетные средства освоены на 97,4%.

Кассовое исполнение подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов, входящих в состав СКФО составило 96,5%.

На высоком уровне кассовое исполнение подпрограмм в Ингушетии (98,8%), Северной Осетии (99,8%), в Ставропольском крае (99,5%). В Дагестане данный показатель превысил 86%.

Стопроцентное кассовое исполнение достигнуто в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне.

Также Чеботарев сообщил, что субъектами на 100% освоены средства по подпрограмме «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе», в рамках которой в туристическом кластере макрорегиона создана система управления туризмом и возведены объекты инфраструктуры.

Максимальные показатели кассового освоения достигнуты по подпрограммам «Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа» и «Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе».

Руководитель министерства отметил высокий уровень кассового исполнения мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, который составил 98,2%, а также подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» (85%).

Подводя итоги совещания, Чеботарев обратил внимание коллег на необходимость стопроцентного освоения бюджетных средств в 2020 году, информирует пресс-служба министерства по делам Северного Кавказа.