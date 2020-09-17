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Картина работы Иссы Аушева пополнила фонд музея изобразительных искусств Ингушетии

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Житель Карабулака Багаудин Латыров передал в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии живописную картину народного художника республики Иссы Аушева, сообщила пресс-служба учреждения.

Даритель захотел, чтобы данная картина пополнила бесценную коллекцию работ безвременно ушедшего талантливого художника Иссы Аушева, которая хранится в фондах музея.

Также не перестает радовать работников учреждения ставшая уже постоянным дарителем Фариза Бекмурзиева (Полонкоева) из шведского Стокгольма, которая прислала в дар предметы антиквариата.

«От лица всех сотрудников музея изобразительных искусств мы выражаем благодарность Багаудину Хасоевичу и Фаризе Камбулатовне за их вклад в пополнение музейных фондов», — сказано в релизе.

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