Картина работы Иссы Аушева пополнила фонд музея изобразительных искусств Ингушетии

Даритель захотел, чтобы данная картина пополнила бесценную коллекцию работ безвременно ушедшего талантливого художника Иссы Аушева, которая хранится в фондах музея.

Также не перестает радовать работников учреждения ставшая уже постоянным дарителем Фариза Бекмурзиева (Полонкоева) из шведского Стокгольма, которая прислала в дар предметы антиквариата.

«От лица всех сотрудников музея изобразительных искусств мы выражаем благодарность Багаудину Хасоевичу и Фаризе Камбулатовне за их вклад в пополнение музейных фондов», — сказано в релизе.