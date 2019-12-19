Карабулакских школьников ознакомили с правилами пользования пиротехникой

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В актовом зале школы № 4 города Карабулака прошла лекция для учеников младших классов по теме «Правила пользования пиротехникой».

В мероприятии приняли участие начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Ахмед Битиев, представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Карабулака Урусхан Султыгов и Мовсар Батыгов.

Сотрудник ОНД и ПР познакомил школьников с правилами безопасности при запуске петард, салютов и фейерверков. Акцент был сделан на том, что детям ни в коем случае нельзя использовать пиротехнические изделия без сопровождения и контроля взрослых. Ребятам показали слайды образовательного характера. В ходе встречи дети и сами делились своими знаниями о недопущении использования новогодних петард.

По информации пресс-службы мэрии города, в завершение мероприятия гости поздравили школьников с предстоящими праздниками, пожелали им слушаться старших и соблюдать меры безопасности во время каникул. Присутствующим раздали памятки по соответствующей тематике.

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