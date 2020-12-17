В рамках мероприятия прошли спортивные соревнования «Веселые старты» среди учащихся 5-х классов, конкурс рисунков «Защитник Родины». Также юнармейцы навели чистоту в городском парке Славы.

Наставники юнармейцев проводят большую работу в патриотическом воспитании подрастающего поколения и при этом повышают свою квалификацию на различных семинарах и форумах. Так, начальники местных отделений «Юнармии» приняли участие в межрегиональном форуме по вопросам гражданственности и патриотизма.

В рамках мероприятия организованы курсы по теме «Современные подходы к организации патриотической и профилактической работы с молодыми гражданами». По итогам обучения и выполнения индивидуального зачетного задания будут вручены удостоверения государственного образца.

Также наставники юнармейцев вынесли на личную повестку дня обсуждение планов на развитие движения на предстоящий год.

«Новые знания окажутся как раз кстати, ведь цели у отделений амбициозные и требующие высокого уровня квалификации», — отметила начальник штаба Мадина Богатырева.